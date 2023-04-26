Ak Parti, CHP'nin geç verdiği sandık görevli listesine itiraz etti

DENİZLİ - CHP Pamukkale İlçe Başkanlığı tarafından 14 Mayıs'ta görev yapacak sandık görevlisi listesinin YSK'ya geç teslim edilmesinin ardından, AK Parti duruma itiraz etti.

14 Mayıs'ta tapılacak olan 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesinde CHP Pamukkale İlçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 400 kişilik sandık görevlisi listesi, en son Pazar günü saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kuruluna teslim edilmesi gerekirken, 5 dakikalık gecikme ile 17.05'te ulaştırıldı. Bu kişilerin seçimde görev yapamayacakları iddia edilirken, AK Parti cephesinden de konuyla ilişkin cevap geldi.

"Biz yalan ve iftirayla seçim sürecini yürüten parti değiliz"

AK Parti Pamukkale İlçe Başkanlığı, Pamukkale İlçe Seçim Kurulu önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. CHP Pamukkale İlçe Başkanlığının sandık üye listelerini geç teslim etmesinin ciddiyetsizlik olduğunu ifade eden İlçe Başkanı Uğur Gökbel, "14 Mayıs 2023 tarihinde bilindiği üzere Yüksek Seçim Kurulunun da vermiş olduğu yetkiyle tüm partiler asil ve yedek olarak sandık başkanlarını belirlerler. Bunla ilgilide siyasi tarih vardır. 23 Nisan 2023 tarihine kadar partilerin sandık asil ve yedek üyelerini bildirimleri gerekmektedir. Bununla ilgili biz AK Parti olarak 20 Nisan 2023 tarihinde listelerimizin tamamını ilçe seçim kurulumuza ilettik. Lakin CHP yöneticileri 23 Nisan 2023 tarihinin saatini geçirerek, listelerini teslim etmiş bulunmaktadır. Seçim ciddiyet işidir. Ciddiyet ve hassasiyetle takip edilmesi gereken bir meseledir. Dolayısıyla sandığına sahip çıkma çağrısı yapanlar, kendi bölgelerinde ve işlerinde bir türlü başarı elde edemeyenleri bir kez daha görüyoruz ki orada da sınıfta kaldılar. Kendi liderleri nasıl oy kullanamadılarsa bugün de böyle bir şeye imza attılar. Ortada bir vuku vardır aynı zamanda bir hukuki süreçtir. Bu olayın dikkatle takipçisi olacağız. Verilen karara göre 437 sandık görevlisini ilgilendiriyor. Biz sadece hukuka yansıyan olayı takip etmekle mükellefiz, biz yalan ve iftirayla seçim sürecini yürüten parti değiliz" dedi.