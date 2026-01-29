Haberler

AK Parti Bilecik teşkilatı danışma toplantısında buluştu

AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı, üyelerini bir araya getirerek görüş ve önerilerini paylaştığı bir danışma toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda birlik ve beraberlik vurgulandı.

Ak Parti Bilecik teşkilatı, Merkez İlçe Başkanlığının gerçekleştirdiği danışma toplantısında bir araya geldi.

Ak Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen danışma toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, AK Parti teşkilatının her kademesinden partililer bir araya gelerek görüş ve önerilerini paylaştı. Samimi bir ortamda yapılan toplantıda, teşkilat mensuplarının değerlendirmeleri dinlendi,. Toplantının, teşkilat içi iletişimi ve birlikteliği pekiştirmeyi amaçladığı bildirildi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Birlikte konuşan, birlikte düşünen ve birlikte yol yürüyen bir teşkilatız. Bu birliktelik, sahadaki gücümüzü ve hizmet irademizi daha da pekiştiriyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
