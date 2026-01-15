Haberler

AK Parti Bilecik'te kış dönemi çalışmaları değerlendirildi

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı, kış dönemi boyunca yapılacak çalışmaları değerlendirerek sahada daha etkin ve kapsayıcı projeler üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

Ak Parti Bilecik teşkilatı, kış dönemi boyunca hayata geçirilecek çalışmaları değerlendirdi.

Kış dönemi boyunca yürütülecek çalışmalar kapsamında AK Parti İl Başkanlığı binasında yapılan toplantı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında düzenlendi. Toplantıda, önümüzdeki sürece ilişkin yol haritası ele alınırken, sahada daha etkin, güçlü ve kapsayıcı çalışmaların yürütülmesi adına görüş alışverişinde bulunuldu.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Önümüzdeki sürece ilişkin yol haritasını belirlediğimiz toplantımızda, sahada daha etkin, daha güçlü ve daha kapsayıcı çalışmalar yürütülmesi adına fikir alışverişinde bulunduk. Birlik ve beraberlik içerisinde, kararlılıkla çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. - BİLECİK

