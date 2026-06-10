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AK Parti'den teşkilat çalışmaları değerlendirildi

AK Parti'den teşkilat çalışmaları değerlendirildi
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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında düzenlenen İl Yürütme Kurulu Toplantısı'nda teşkilat çalışmaları ve önümüzdeki dönem hedefleri istişare edildi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında İl Yürütme Kurulu Toplantısı düzenlenirken, teşkilat çalışmaları değerlendirildi.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı binasında gerçekleşen toplantıya İl Başkanı Serkan Yıldırım ve birim başkanları katıldı. Toplantı sonrası bir değerlendirme yapan İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Teşkilat çalışmalarımızı değerlendirdiğimiz toplantımızda, önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerimizi ve planlamalarımızı istişare ettik. Birlik, beraberlik ve ortak akıl anlayışıyla Bilecik'imiz için çalışmaya devam ediyoruz. Katılım sağlayan tüm birim başkanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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