AK Parti Bilecik'te İl Yönetim Kurulu Toplantısı

AK Parti Bilecik'te gerçekleştirilen haftalık olağan il yönetim kurulu toplantısında il genelindeki çalışmalar ve teşkilat faaliyetleri değerlendirildi. Toplantı sonrası İl Başkanı Serkan Yıldırım için doğum günü sürprizi hazırlandı.

Ak Parti Bilecik'te Haftalık Olağan İl Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Ak Parti Bilecik İl Genel Meclis Üyesi Murat Hızlı'nın katılımıyla Haftalık Olağan İl Yönetim Kurulu Toplantısı, AK Parti Bilecik İl Başkanlığı binasında yapıldı. Toplantıda, il genelinde yürütülen çalışmalar, teşkilat faaliyetleri ile önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar ele alındı. Toplantının ardından İl Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım için doğum günü sürprizi hazırladı. Yapılan sürprizle İl Başkanı Yıldırım'ın doğum günü kutlandı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, yapılan sürpriz dolayısıyla İl Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ederek, yılbaşı süresince alınacak tedbirlere de değindi. Yıldırım, "İl Yönetim Kurulu üyelerimizin doğum günüm vesilesiyle hazırladıkları nazik ve anlamlı sürpriz için kendilerine gönülden teşekkür ediyorum. Birlik ve uyum içerisinde yürüttüğümüz çalışmaların artarak devam etmesini temenni ediyorum" dedi. - BİLECİK

500

