AK Parti Bilecik İl Yürütme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı binasında düzenlenen toplantıda teşkilat çalışmaları değerlendirildi ve Bilecik'e değer katacak projeler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

AK Parti Bilecik İl Yürütme Kurulu Toplantısı, İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı binasında düzenlenen toplantıda, teşkilat çalışmaları ele alınarak sahadaki gücü artırmaya yönelik yürütülen ve planlanan faaliyetler değerlendirildi. Toplantıda ayrıca Bilecik'e değer katacak projeler ve çalışmalar üzerine istişarelerde bulunuldu.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Teşkilatımızın sahadaki gücünü artıracak, Bilecik'imize değer katacak çalışmalarımızı istişare ettik. Birlik, kararlılık ve ortak akılla yolumuza devam ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
