AK Parti Bilecik İl Başkanlığı'ndan Hedefler ve Birlik Vurgusu

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı'ndan Hedefler ve Birlik Vurgusu
AK Parti Bilecik İl Başkanlığı, İl Yönetim Kurulu Toplantısı'nda kent genelinde yürütülen çalışmalar ve geleceğe dair hedefler üzerinde durdu. İl Başkanı Serkan Yıldırım, birlik ve beraberlik mesajı vererek güçlü bir teşkilat yapısı oluşturma kararlılıklarını belirtti.

Ak Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Yönetim Kurulu Toplantısı, İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, kent genelinde yürütülen çalışmalar, önümüzdeki döneme ilişkin hedefler ve teşkilat yapılanmasına dair konular ele alındı. AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, toplantının ardından yaptığı açıklamada, birlik, beraberlik ve istişare kültürüne vurgu yaparak, "Teşkilatımızla birlikte Bilecik'te güçlü bir yapı oluşturmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Hedefimiz, hizmet anlayışımızı daha da güçlendirerek vatandaşımıza en iyi şekilde ulaşmak" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
