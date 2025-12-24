Haberler

AK Parti Bilecik'te haftalık il yönetim kurulu toplantısı yapıldı

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı, haftalık olağan il yönetim kurulu toplantısını il binasında yaptı. Toplantıda genel ve yerel gündem konuları ele alındı, sürdürülen ve planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Ak Parti Bilecik İl Başkanlığı'nın haftalık olağan il yönetim kurulu toplantısı, Bilecik'te gerçekleştirildi.

Ak Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından düzenlenen haftalık olağan il yönetim kurulu toplantısı, AK Parti Bilecik İl binasında yapıldı. Toplantıda genel ve yerel gündeme ilişkin konular ele alınarak değerlendirmelerde bulunuldu. İl yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, devam eden ve planlanan çalışmalar ele alındı. Toplantı kapsamında Bilecik genelinde yürütülen faaliyetler ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası da masaya yatırıldı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Haftalık çalışmalarımızı müzakere ettik. Aldığımız kararların, yaptığımız istişarelerin ilimiz ve davamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
