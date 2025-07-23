AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım, Vatandaşlarla Buluştu

AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım, Vatandaşlarla Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Hürriyet Mahallesinde düzenlenen üye standında vatandaşlarla bir araya gelerek görüşlerini dinledi ve yerel çalışmaları hakkında bilgi verdi. Etkinlikte yeni üyelikler için çağrı yaparak birlik mesajı verdi.

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Hürriyet Mahallesinde kurulan üye standında vatandaşlarla bir araya geldi.

İl başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, vatandaşlarla birebir temas kurularak görüşleri dinlendi, sorular yanıtlandı, AK Parti'nin yerel çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı. Stant ziyaretinde vatandaşlarla sohbet eden Başkan Yıldırım, partiye yeni üyelikler konusunda da çağrıda bulunarak, birlik ve dayanışma mesajı verdi. Yıldırım, "Bugün kıymetli hemşerilerimizle buluştuk. Görüşlerini dinledik, sorularını yanıtladık ve birlikte daha güçlü bir gelecek için adım attık. Biz birlikte güçlüyüz, birlikte daha güzel günlere yürüyoruz" dedi.

Yoğun ilgi gören etkinlikte, partililer vatandaşların taleplerini not aldı, çözüm odaklı yaklaşımlar benimsendi. Yıldırım ve beraberindeki heyet, yerel halkın sorunlarını dinlemeye ve çözüm üretmeye devam edeceklerini belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yıldız Tilbe hastalığını sahnede ilk kez açıkladı: Mikrofon tutmam bile yasak

Sahneye çıktı, kimsenin bilmediği hastalığını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun Antalya paylaşımına beğeni yağdı

Türkiye paylaşımına beğeni yağdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.