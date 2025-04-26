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Rüşvet anı kamerada

AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım, Taziye Ziyaretinde Bulundu

AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım, Taziye Ziyaretinde Bulundu
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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bozüyük Kadın Kolları Başkanı Merve Yaprak'ın vefat eden kayınvalidesi için düzenlenen mevlit programına katılarak acılı aileye destek verdi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bozüyük Kadın Kolları Başkanı Merve Yaprak'ın vefat eden kayınvalidesi için düzenlenen mevlit programına katılım gösterdi.

İlçe Başkanı Ersin Çam ve teşkilat mensupları da Başkan Serkan Yıldırım'a eşlik ederek, acılı aileye destek oldular.

Programda Başkan Yıldırım, samimi bir şekilde şu ifadeleri kullandı: "Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyoruz" dedi. Yapılan taziye ziyareti, teşkilatın birlik ve dayanışma ruhunu yansıtarak bölge halkında olumlu bir izlenim bıraktı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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