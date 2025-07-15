AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım'dan Terörle Mücadele Vurgusu

AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım'dan Terörle Mücadele Vurgusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, terörle mücadeledeki kararlılıklarını vurgulayarak, 'Terörsüz Türkiye' projesi kapsamında önemli adımlar attıklarını belirtti. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'nün temizlendiğini ve Türkiye'nin terör belasından kurtulma sürecine girdiğini ifade etti.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra göreve geldiklerinde, bir yandan terörle mücadele ederken, bir yandan da teröre bahane oluşturan bataklığı kurutmanın mücadelesini verdiklerini belirtti.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, il başkanlığı binasında basın mensuplarıyla sabah kahvaltısında bir araya geldi. Yıldırım, kahvaltı sonrası yaptığı açıklamada "Terörsüz Türkiye" projesine değinerek, " 15 Temmuz'daki o hain darbe girişiminin ardından, FETÖ'yü başta silahlı kuvvetlerimiz ve emniyetimiz olmak üzere tüm kurumlarımızdan temizledik. Böylece terörle mücadeledeki ihaneti ortadan kaldırdık. Geçtiğimiz gün itibariyle, 41 yıllık terör belası inşallah sona erme sürecine girmiştir. Türkiye ; uzun, acılı, sancılı, gözyaşlarıyla dolu bir sayfayı dün itibariyle kapatmaya başlamıştır. Ne yapıyorsak Türkiye için yapıyoruz, ne yapıyorsak milletimiz için yapıyoruz, istiklalimiz için yapıyoruz, istikbalimiz için yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, hepimizin ortak yuvası, ortak çatısıdır. 86 milyon; biriz, beraberiz, ezelden ebediyete kadar kardeşiz. Ülkemizin birliği beraberliği ve kardeşliği için durmadan ve yorulmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu önemli dönemi ilk çalışması olarak hafta boyunca evleri ve iş yerlerini ziyaret ederek Şanlı Türk bayraklarımızla milletimizle beraber olacağız. Bu haftanın tarihimiz açısından bir başka önemli hususiyeti de vardır. 15 Temmuz hain darbegirişiminin yıldönümünde o gece nasıl millet olarak bir ve beraber olmuşsak yine aynı ruhla hafta boyunca yapacağımız çalışmalarla bu ülkede kardeşliğin siyasi takipçileri olduğumuzu en üst düzeyde milletimizle paylaşacağız" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
FETÖ'ye darbe indiren operasyonun detayları! Zincir marketin merkez binasında dikkat çeken sistem

Ünlü zincir marketin merkez binasındaki sistem polisleri bile şaşırttı
Özel'den Erdoğan'a 'süreç' çağrısı: Kayyum atadığın belediyeleri geri vereceksin, sonra katkı yapılacak

Özgür Özel, Terörsüz Türkiye sürecine destek şartını açıkladı
Suriye ordusu Süveyda'ya girdi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Suriye ordusu şehre girdi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Trump, Putin'e 50 gün süre verdi: Anlaşma sağlanamazsa, Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulayacağız

"Kabul etmezse Rusya'ya çok ağır yaptırımlar uygulayacağız"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartalkaya faciasında yeni görüntüler! Otel müdürü ardına bakmadan kaçmış

Kartalkaya faciasında yeni görüntüler! Ardına bakmadan kaçmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.