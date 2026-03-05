Haberler

İl Başkanı Yıldırım, huzurevi sakinleriyle iftarda buluştu

Güncelleme:
AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, huzurevinde kalan yaşlılarla düzenlenen iftar programında bir araya gelerek Ramazan'ın birlik ve beraberlik ruhunu vurguladı.

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, huzurevinde kalan yaşlılarla düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı huzurevinde kalan yaşlılar, AK Parti Bilecik İl Başkanlığı binasında düzenlenen iftar programında ağırlandı. Programda AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, huzurevi sakinlerini bina girişinde karşılayarak parti binasına çıkmalarına yardımcı oldu. İftar öncesi yaşlılarla yakından ilgilenen İl Başkanı Serkan Yıldırım, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yaptı. İftar sofrasında bir araya gelen huzurevi sakinleriyle sohbet eden AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, büyüklerin dualarının ve hatıralarının sofraya ayrı bir bereket kattığını ifade etti.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Parti binamızda iftar soframızı huzurevi sakinlerimizle paylaştık. Büyüklerimizin duası, hatıraları ve yüzlerindeki o güzel tebessüm soframıza ayrı bir bereket kattı. Ramazan'ın en kıymetli tarafının; aynı sofrada buluşmak, gönülleri yakınlaştırmak ve büyüklerimizin duasını almak olduğunu bir kez daha hissettik" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
