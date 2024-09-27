AK Parti Bilecik İl Başkanı'ndan Kongre Çalışmaları Açıklaması

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, partisinin Genel Başkan Yardımcısı aynı zamanda Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

Genel Başkan Yardımcısı aynı zamanda Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir başkanlığında 81 il başkanı video konferans toplantısıyla bir araya geldi. Toplantıya AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım katılarak, il genelindeki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yapılan toplantı sonrası kıs bir değerlendirme yapan İl Başkanı Yıldırım, "Toplantıda önümüzdeki aylarda başlayacak Kongre çalışmaları ve şehir buluşmalarına ilişkin konular ele alındı. Toplantımızda alınan kararlar hayırlara vesile olsun' dedi. - BİLECİK