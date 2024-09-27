Üye Girişi
Haberler

AK Parti Bilecik İl Başkanı'ndan Kongre Çalışmaları Açıklaması

AK Parti Bilecik İl Başkanı'ndan Kongre Çalışmaları Açıklaması
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ile gerçekleştirdiği video konferans toplantısında, önümüzdeki kongre çalışmaları ve şehir buluşmaları hakkında bilgiler verdi.

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, partisinin Genel Başkan Yardımcısı aynı zamanda Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

Genel Başkan Yardımcısı aynı zamanda Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir başkanlığında 81 il başkanı video konferans toplantısıyla bir araya geldi. Toplantıya AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım katılarak, il genelindeki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yapılan toplantı sonrası kıs bir değerlendirme yapan İl Başkanı Yıldırım, "Toplantıda önümüzdeki aylarda başlayacak Kongre çalışmaları ve şehir buluşmalarına ilişkin konular ele alındı. Toplantımızda alınan kararlar hayırlara vesile olsun' dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Erkan Kandemir Yerel Haberler Konferans Politika AK Parti bilecik Magazin Yerel

Kahreden ayrıntı! Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın eşi acı haberi telsizden duymuş

Şeyda'nın şehadet haberini telsizden almış

 Her şey saniyeler içinde olmuş! İşte Serhat Akın'ın vurulma anı

İşte Serhat Akın'ın vurulma anı

 Husilerden gece yarısı İsrail'i titreten saldırı! Sirenler çalınca kendilerini kaldırıma attılar

Gece yarısı 00.40'ta ateşlenen füzeler İsrail'i korkudan titretti
MEB, amacı dışında faaliyet gösteren kurslar için harekete geçti

Milli Eğitim'den 81 il valiliğine yazı! O kurslar kapatılacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KANAL D YAYIN AKIŞI 27 Eylül Cuma Kanal D'de hangi diziler var? TRT Spor yayın akışı 27 Eylül! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI! DGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? DGS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı BinBin kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? BinBin halka arz ne zaman verir, nasıl alınır? Az önce deprem mi oldu? 27 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Bu akşam Kara Ağaç Destanı var mı? Kara Ağaç Destanı ne zaman başlıyor? Gönül Dağı 146. Bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı! EN YENİ CUMA MESAJLARI | Resimli, dualı, anlamlı ve kısa Cuma mesajları! Ayetli Cuma mesajları neler? Müge Anlı, Samet Şeker öldü mü, nasıl öldü? Samet Şeker nerede bulundu? Müge Anlı, Esra Erol ve Didem Arslan Yılmaz'ın programı kaldırılacak mı? RTÜK konu ile ilgili ne dedi? MasterChef Beyza kimdir, kaç yaşında ve nereli? Beyza Aydın büyük ödülün sahibi oldu!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });