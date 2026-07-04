Haberler

Başkan Yıldırım, Gölpazarı'nda vatandaşlar ile buluştu

Başkan Yıldırım, Gölpazarı'nda vatandaşlar ile buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Gölpazarı ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve görüşleri dinledi, saha çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde vatandaşlarla buluştu.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'a Gölpazarı İlçe Başkanı Sibel Karaarslan ve teşkilat mensupları da eşlik etti. İlçede ziyaretlerde bulunan Yıldırım, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve görüşleri dinledi. Ziyaretlerde vatandaşlarla kurulan iletişimin önemine dikkat çekilirken, saha çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi.

Başkan Yıldırım ise yaptığı açıklamada, "Sokak sokak değil, gönül gönül geziyoruz. Her selamda samimiyeti, her sohbette milletimizin sesini dinledik. Biz gücümüzü makamdan değil, milletimizle kurduğumuz gönül bağından alıyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşsizlik Sigortası Fonu'nda oran yüzde 50'ye çıkarıldı

Erdoğan imzaladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muhteşem maçlar var! İşte Dünya Kupası'ndaki son 16 turu eşleşmeleri

Muhteşem maçlar var! İşte Dünya Kupası'ndaki son 16 turu eşleşmeleri
Milli futbolculardan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na rest

Yapmak istediği şov elinde patlayacak! Milli futbolculardan rest
İran Devrim Muhafızları'nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı

Aylardır nerede olduğu bilinmiyordu! Gölge lider cenazede ortaya çıktı
Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ''devam'' dedi

Acı hüsran! Rakip kaleye 1 isabetli şut bile çekemeden elendiler
Cem Yılmaz Twitter hesabını sıfırladı

Deniz Göktaş'ın tutuklanmasından sonra... Cem Yılmaz'dan olay karar!
Sağlıkta çığır açacak karar: Esenlik merkezleri ve üniteleri kurulacak

Sağlıkta çığır açacak yenilik! Türkiye genelinde kurulacak
Mahalleliden hırsızlara sıra dışı tuzak: Yakalayıp koli bandıyla 'Teletabilere' benzettiler

Canlarından bezen mahalleliden sıra dışı tuzak! Bu hale getirdiler