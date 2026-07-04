Başkan Yıldırım, Gölpazarı'nda vatandaşlar ile buluştu

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde vatandaşlarla buluştu.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'a Gölpazarı İlçe Başkanı Sibel Karaarslan ve teşkilat mensupları da eşlik etti. İlçede ziyaretlerde bulunan Yıldırım, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve görüşleri dinledi. Ziyaretlerde vatandaşlarla kurulan iletişimin önemine dikkat çekilirken, saha çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi.

Başkan Yıldırım ise yaptığı açıklamada, "Sokak sokak değil, gönül gönül geziyoruz. Her selamda samimiyeti, her sohbette milletimizin sesini dinledik. Biz gücümüzü makamdan değil, milletimizle kurduğumuz gönül bağından alıyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı