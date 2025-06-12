AK Parti Ağrı İl Başkanı'ndan Milli Eğitim Müdürü'ne Nezaket Ziyareti

AK Parti Ağrı İl Başkanı'ndan Milli Eğitim Müdürü'ne Nezaket Ziyareti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'i ziyaret ederek eğitim projeleri ve yatırımları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Kökrek, eğitime verilen desteğin önemini vurguladı.

Adalet ve Kalkınma Partisi ( Ak Parti ) Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'i makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen nezaket ziyaretinde kentte yürütülen eğitim faaliyetleri, devam eden projeler ve eğitim alanında yapılması planlanan yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, eğitimin gelişimine yönelik desteklerin önemine dikkat çekerek, İl Başkanı Yıldız'a nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Kökrek, "Sayın İl Başkanımızın nazik ziyareti bizleri onurlandırdı. Eğitime verilen her türlü destek, geleceğimiz olan çocuklarımız için yapılan en büyük yatırımdır." ifadelerini kullandı.

Yıldız ise Milli Eğitim Müdürü Kökrek'e misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, eğitim camiasının her zaman yanında olduklarını belirtti.

Eğitimin AK Parti hükümetleri döneminde öncelikli alanlardan biri olduğuna işaret eden Yıldız, "Ağrı'da eğitim kalitesinin daha da artırılması için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Müdürümüz Hasan Kökrek'in özverili çalışmalarını takdir ediyoruz" dedi.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesinin ardından sona erdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bu sezon sadece 23 dakika oynayan futbolcu Galatasaray'a geliyor

Bu sezon sadece 23 dakika oynayan futbolcu Galatasaray'a geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat uygulaması yakında sona erecek

Bakan Şimşek duyurdu! Uzun zamandır tartışılan uygulama tarih oluyor
İlişki vaadiyle buluştukları 3 çocuğu önce dövüp paralarını aldılar

İlişki vaadiyle buluştukları 3 çocuğu önce dövdüler sonra...
Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı

Kendisini rahatsız eden erkekten intikamını böyle aldı
9 yaşındaki çocuğun diline bıçak saplandı

Akılalmaz olay! 9 yaşındaki çocuğun diline bıçak saplandı
Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Nagihan Karadere gönlündeki şampiyonu açıkladı

Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Gönlündeki şampiyonu açıkladı
Netanyahu'nun Osmanlı korkusu: Yakın zamanda yeniden canlanacak bir güç değil

Netanyahu'yu Osmanlı korkusu sardı, skandal sözler kullandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.