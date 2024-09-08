AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Yeni Eğitim-Öğretim Yılında Başarılar Diledi

Ak Parti Adıyaman Milletvekili Avukat Mustafa Alkayış, eğitimin herkes için bir temel ihtiyaç olduğunu belirterek, yeni eğitim-öğretim yılında başarılar diledi.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlaması vesilesiyle açıklamalarda bulunan AK Parti Adıyaman Milletvekili Avukat Mustafa Alkayış, öğrencilerin, velilerin, öğretmen ve idarecilerin heyecanlarına ortak olduklarını dile getirdi.

Milletvekili Alkayış, "Eğitim, her koşulda aralıksız olarak devam eden bir faaliyettir. Doğal afetler ne kadar hayatın bir gerçeği ise eğitim de aynı ölçüde hayatımızın olmazsa olmaz bir unsurudur. Çünkü bir insana ekmek ve su ne kadar lazımsa eğitim de insanımızın, toplumumuzun ve ülkemizin istikrar ve istikbali için o derece önem arz etmektedir. 6 Şubat depremlerinde büyük yara alan memleketimizde çevresel kalkınmanın yanı sıra eğitim alanında da toparlanmalar ve ilerlemeler yaşanmaktadır. Hükümetimizin bölgemizdeki yatırımlarının tamamlanmasıyla birlikte topyekün bir kalkınmanın görüleceği inancındayız. 2024-2025 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, velilerimize, öğretmen ve idarecilerimize hayırlı olmasını, başarılar getirmesini temenni ediyorum. Bilinmelidir ki, eğitim ordumuz ülkemizin geleceğini teminat altına almada, yarınımızın büyüklerini yetiştirmede çok önemli vazifeler üstlenmiştir. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da öğrencilerimiz, öğretmenlerinin anlattığı dersler ve onların aktaracağı ilim sayesinde alın teri dökerek bilgi edinecek ve zihin dünyalarını zenginleştireceklerdir. Eğitim camiamız, öğrencisi, öğretmeni, idarecisi ve velisi ile ayrılmaz bir bütündür. Ülkemizin ilim ve irfan yolunda elde ettiği ve edeceği başarılarda eğitim camiamızın bütün paydaşlarının rolü bulunmaktadır. Başarı bir ekip işidir. AK Parti olarak eğitim ve eğitimcilerimizi sonuna kadar desteklemekteyiz. Hükümet olarak bugüne kadar eğitime çok önemli yatırımlar yaptık. Eğitime yatırım, insana yatırım demektir. Ülkemizin dört bir yanında münferit olarak yakılan eğitim meşaleleri topluca bir araya geldiğinde, aydınlanan bizim insanımız olacaktır. Türkiye Yüzyılı hedefinin inşası için yaptığımız bütün çalışmalar, ülkemizi ve milletimizi ilim-irfan yolunda kalkındıracaktır. Bugün sınıfları dolduran öğrenci kardeşlerimize, onların kıymetli velilerine, başımızın tacı öğretmenlerimize, akademik ve idari çalışanlarımıza bu kutlu yolda başarılar ve kolaylıklar diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN