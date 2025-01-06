AK Parti Adıyaman Heyetinden Yeni Emniyet Müdürü'ne Ziyaret
AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı yönetimi ve milletvekilleri, yeni İl Emniyet Müdürü Alper Uzman'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu ve başarılar diledi.
Ak Parti Adıyaman İl Başkanlığı yönetimi ve beraberindeki milletvekilleri, İl Emniyet Müdürü Alper Uzman'ı makamında ziyaret etti.
Ak Parti Adıyaman İl Başkanı Bülent Kablan, AK Parti milletvekillerinden Hüseyin Özhan ve İshak Şan, Adıyaman'a yeni atanarak göreve başlayan yeni İl Emniyet Müdürü Alper Uzman'ı ziyaret etti.
Hayırlı olsun dileklerinde bulunan AK Parti heyeti, Müdür Uzman'a görevinde başarılar diledi. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel