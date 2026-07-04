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Ak Parti Adana İl Başkanlığı'na Mustafa Özkan Atandı

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AK Parti Genel Merkezi tarafından yürütülen değerlendirme sürecinin ardından Adana İl Başkanlığı'na Mustafa Özkan atandı. Özkan, daha önce Seyhan İlçe Başkanı ve İl Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştı.

Haber: Erhan Özmen

(ADANA) - AK Parti Adana İl Başkanlığı'na, Genel Merkez tarafından yürütülen değerlendirme sürecinin ardından Mustafa Özkan atandı. Özkan, daha önce AK Parti Seyhan İlçe Başkanı ve AK Parti Adana İl Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştı.

AK Parti Genel Merkezi tarafından yürütülen değerlendirme sürecinin ardından AK Parti Adana İl Başkanlığı'na Mustafa Özkan atandı.

AK Parti teşkilatlarında uzun süredir aktif görev alan Mustafa Özkan, daha önce AK Parti Seyhan İlçe Başkanı ve AK Parti Adana İl Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Kaynak: ANKA
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