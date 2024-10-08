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Ailesine Destek Olan Genç Polislere Uğurladı

Ailesine Destek Olan Genç Polislere Uğurladı
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Erzincan'ın Refahiye ilçesinde okul dışında çobanlık yaparak ailesine katkıda bulunan Aydın isimli gencin polis olma hayali, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin ziyareti ile desteklendi. Polisler, gence Türk bayrağı ve polis şapkası hediye etti.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde okul harici tatil dönemlerinde çobanlık yaparak ailesine katkıda bulunan ve en büyük arzusu polis olmak olan genci, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ziyaret etti.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelleri, Refahiye ilçesinde hem okuyup hem çalışarak ailesine destek olan Aydın isimli gencin hayalinin polis olmak olduğunu öğrendiler. Emniyet teşkilatı olarak her daim onun yanında ve destekçisi olduğunu hissettirmek adına polisler yaylada gence ziyarette bulundular. Heyecanını, ümidini paylaşarak yüzündeki tebessüme ortak oldular. Polisler gence Türk bayrağı ve polis şapkası hediye ettiler. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Refahiye erzincan Polis Aydın

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