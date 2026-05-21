Başöğretmen İlkokulu'nda ailelerle kitap okuma etkinliği

Aile Yılı kapsamında Başöğretmen İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte veliler ve öğretmenler bir araya gelerek kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmayı ve aile-öğretmen iş birliğini güçlendirmeyi amaçladı.

"Aile Yılı" kapsamında Başöğretmen İlkokulu'nda ailelerle kitap okuma etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, aile-öğretmen iş birliğinin güçlendirilmesi ve kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması amaçlandı.

2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla gönüllülük esasına dayalı olarak hayata geçirilen etkinlik, Başöğretmen İlkokulu Rehberlik Servisi öğretmenleri Özlem Yılmaz, Fatma Arı İlter ve Fatma Filiz Kızıl öncülüğünde gerçekleştirildi. Velilerin katılımıyla yapılan programda, eğitim sürecinde ailenin rolüne dikkat çekildi.

Samimi ve verimli bir ortamda gerçekleşen etkinlikte öğretmenler ve veliler aynı kitaplar etrafında bir araya gelerek okuma deneyimlerini paylaştı. Katılımcılar, kitapların bireysel gelişimin yanı sıra aile içi iletişim, toplumsal dayanışma ve ortak bilinç oluşturma açısından da önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Velilerin talepleri doğrultusunda aylık okunacak kitaplar anket yoluyla belirlendi. Bu kapsamda Saniye Bencik Kangal'ın Sınır Var Sinir Yok, Mustafa Ulusoy'un Aynalar Koridorunda Aşk, Necip Fazıl Kısakürek'in Çöle İnen Nur, Şermin Yaşar'ın Altı Harfli Bir Tatlı ve Daniel Keyes'in Algernon'a Çiçekler adlı eserleri okuma listesine alındı.

Belirlenen kitaplar öğretmenler ve veliler tarafından okunarak, planlanan günlerde okulda bir araya gelinip tahlil edildi. Etkinlik sonunda yapılan değerlendirmelerde, bu tür çalışmaların öğrenci, veli ve öğretmen arasındaki iletişimi güçlendirdiği, velilerin katılımıyla öğrencilerde kitap okuma alışkanlığının gelişmesine katkı sağladığı vurgulandı.

Başöğretmen İlkokulu tarafından yürütülen ailelerle kitap okuma etkinliğinin yaz tatilinde ve 2026-2027 eğitim öğretim yılında da devam edeceği belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
