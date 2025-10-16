Haberler

Aile Yılı Kapsamında Seminerler Başladı

Aile Yılı Kapsamında Seminerler Başladı
Güncelleme:
Şanlıurfa'da, İl Müftülüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesine yönelik aile temalı seminerler düzenlendi. İl Müftüsü Ramazan Tolan, Birecik'teki ilk seminerde ailenin önemini vurguladı.

Şanlıurfa İl Müftülüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi iş birliğinde, 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi münasebetiyle merkez ve taşra ilçelerinde aile temalı seminerler düzenlenmeye başlandı. İl Müftüsü Ramazan Tolan, Birecik İlçesinde düzenlenen seminerde, ailenin önemini anlattı.

Birecik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen ilk seminer, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerine yönelik olarak gerçekleştirildi. Seminere, Birecik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Turgut da katıldı. Seminerde İl Müftüsü Ramazan Tolan, yaptığı konuşmada, "İslam'da ailenin önemi, anne ve babanın yeri, ailenin korunması" konularında katılımcılara hitap etti. Müftü Tolan, İslam'da ailenin kutsallığına dikkat çekerek hadislerden örnekler verdi.

AR-GE üyesi eğitimci Muharrem Çelik ise, "Öğrencilerin akademik başarısında ailenin rolü ve yaklaşımı" konulu sunum gerçekleştirdi. Eğitimci Çelik, seminerde interaktif ve drama yöntemlerini kullanarak eğitimi daha etkili hale getirdi.

Seminerin ardından Müftü Tolan ve Eğitimci Muharrem Çelik, Birecik Kız Meslek Lisesini ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilere ailenin önemi ve değeri üzerine bilgilendirmelerde bulundu. Program sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Turgut, İl Müftüsü Ramazan Tolan ve Eğitimci Muharrem Çelik'e çiçek takdim etti. Seminer, hatıra fotoğraflarıyla son buldu. - ŞANLIURFA

