Aile Yılı Kapsamında 'Huzurun, Mutluluğun Kaynağı Olarak Ailemiz' Söyleşisi Düzenlendi

Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Huzurun, Mutluluğun Kaynağı Olarak Ailemiz" konulu söyleşi düzenlendi.

Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında "Huzurun, Mutluluğun Kaynağı Olarak Ailemiz" konulu bir söyleşi gerçekleştirildi. Etkinliğe Muş İl Müftüsü İbrahim Halil Demir konuşmacı olarak katıldı. Ailenin korunması, güçlendirilmesi ve evlilik kurumunun önemi üzerine gerçekleştirilen söyleşi, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Konferansta, ailenin toplumsal yapıdaki temel rolüne vurgu yapılarak, huzurlu bir aile yaşamının bireylerin mutluluğundaki önemi anlatıldı.

Açılış konuşması yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay, "Aile Yılı" kapsamında aile değerlerini koruma ve bilinçlendirme amaçlı çeşitli etkinliklerin yıl boyunca devam edeceğini belirtti. Müdür Kırtay, söyleşiden memnuniyetlerini dile getirerek, aile kavramının önemini hatırlatan bu tür etkinliklerin daha sık düzenleneceğini söyledi.

Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Muş İl Müftüsü İbrahim Halil Demir ise konuşmasında aile bağlarının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, ailenin sevgi ve dayanışma temelinde inşa edilen en kıymetli hazine olduğunu aktardı. Müftü Demir; sağlam bir aile yapısı, huzurlu bir toplumun temeli oluşturduğunu ifade etti. - MUŞ