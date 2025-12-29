Haberler

İl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Bayrak, 'İl Müdürleri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

İl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Bayrak, 'İl Müdürleri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Orhan Bayrak, 'Aile Yılı' politikalarını ve sosyal hizmet modellerini masaya yatıran toplantıya katıldı. İki gün süren toplantıda gelecekteki hedefler ve projeler değerlendirildi.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Orhan Bayrak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın başkanlığında düzenlenen 'İl Müdürleri Değerlendirme Toplantısı'na katılım gösterdi.

Gelecek vizyonunun masaya yatırıldığı toplantı, 2 gün sürdü. Toplantıda, bakanlığın öncelikli gündem maddelerinden biri olan 'Aile Yılı' politikaları detaylı bir şekilde değerlendirildi. Ayrıca, sosyal hizmet modellerinin güçlendirilmesi ve gelecek dönemde izlenecek yol haritaları üzerinde duruldu. İl Müdürü Orhan Bayrak, toplantı kapsamında Eskişehir'de yürütülen çalışmalar, mevcut projeler ve hedeflenen sosyal hizmet faaliyetleri hakkında istişarelerde bulundu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber: 3 polis şehit oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yalova'da DEAŞ operasyonunda çatışma çıktı

DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı
3 polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonundan ilk görüntüler! Çatışma anları kamerada

3 polisin şehit olduğu operasyondan ilk görüntüler! Çatışma kamerada
İstanbul'un yanı başında kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

İstanbul'un yanı başında kar kalınlığı yarım metreye ulaştı
İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı

İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı
Yalova'da DEAŞ operasyonunda çatışma çıktı

DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı
Şanlıurfa'da okul yolunda facia! Otomobil kanala devrildi, 4 kişi kayıp

Şanlıurfa'da okul yolunda facia! Araç kanala devrildi, 4 kişi kayıp
Sergen Yalçın biletlerini kesti! Beşiktaş'ta Necip Uysal ve Mert Günok'tan sonra 2 ayrılık daha

Necip Uysal ve Mert Günok'tan sonra 2 ismin daha kalemini kırdı