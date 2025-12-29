İl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Bayrak, 'İl Müdürleri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Orhan Bayrak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın başkanlığında düzenlenen 'İl Müdürleri Değerlendirme Toplantısı'na katılım gösterdi.

Gelecek vizyonunun masaya yatırıldığı toplantı, 2 gün sürdü. Toplantıda, bakanlığın öncelikli gündem maddelerinden biri olan 'Aile Yılı' politikaları detaylı bir şekilde değerlendirildi. Ayrıca, sosyal hizmet modellerinin güçlendirilmesi ve gelecek dönemde izlenecek yol haritaları üzerinde duruldu. İl Müdürü Orhan Bayrak, toplantı kapsamında Eskişehir'de yürütülen çalışmalar, mevcut projeler ve hedeflenen sosyal hizmet faaliyetleri hakkında istişarelerde bulundu. - ESKİŞEHİR