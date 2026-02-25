Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden çocuk evlerinde iftar
Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci, Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklarla bir araya gelerek iftar yaptı. Programda Ramazan ayının önemi vurgulanırken, çocuklarla yakın diyalog kuruldu.
Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci, Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan çocuklarla iftar yaptı.
Kurum müdürlerinin de katıldığı programda, Ramazan ayının manevi atmosferi hep birlikte paylaşıldı. Aynı sofrada oruç açmanın mutluluğunun yaşandığı programda, çocuklarla yakından ilgilenilerek bir süre sohbet edildi.
Yetkililer, Ramazan ayı boyunca çocuklarla bir araya gelmeye devam edileceğini belirtti. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı