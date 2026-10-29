Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sünnet görüntüsüne erişim engeli kararı aldırdı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada paylaşılan küçük yaştaki bir çocuğun sünnet görüntülerinin kaldırılarak, erişimin engellenmesi talebiyle mahkemeye yapılan başvurunun kabul edildiğini belirterek, "Çocukların mahremiyetinin dijital ortamlarda da korunması; ebeveynlerin, içerik üreten ve paylaşan kişilerin, platformların ve ilgili tüm tarafların sorumluluğundadır" açıklamasını yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya fenomeni Ö.Ö. tarafından küçük yaştaki bir çocuğun sünnet işlemi sırasında kaydedilen görüntü ve konuşmaların paylaşılmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Söz konusu paylaşımlar nedeniyle Bakanlığımızca 5651 sayılı Kanun kapsamında içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi talep edilmiş, ilgili mahkemece talebimiz kabul edilmiştir. Bakanlığımızın dilekçesinde de vurgulandığı üzere çocukların doğdukları ilk günden itibaren gelişim süreçlerinin, aile içi ilişkilerinin, sağlıkla bağlantılı deneyimlerinin ve özel yaşamlarına ilişkin çeşitli anlarının sistematik biçimde sosyal medya içeriğine dönüştürülmesi, özel hayatlarının gizliliği ve kişilik hakları yönünden ciddi riskler barındırmaktadır" ifadelerine yer verildi.

"Çocukların mahremiyetinin dijital ortamlarda da korunması tüm tarafların sorumluluğundadır"

Çocukların mahremiyetinin korunmasının her kesimin ve platformun sorumluluğunda olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Velayet hakkı, ebeveynlere çocuklarının özel hayatı ve beden mahremiyeti üzerinde sınırsız bir tasarruf yetkisi tanımamaktadır. Bu hakkın kullanımında çocuğun üstün yararının gözetilmesi esastır. Ebeveynlerin rızası, çocukların mahremiyetini ihlal eden paylaşımları hukuka uygun hale getirmemektedir. Çocukların mahremiyetinin dijital ortamlarda da korunması; ebeveynlerin, içerik üreten ve paylaşan kişilerin, platformların ve ilgili tüm tarafların sorumluluğundadır. Bakanlığımız, çocukların üstün yararını esas alarak haklarını ve mahremiyetlerini korumaya yönelik gerekli hukuki ve idari tedbirleri kararlılıkla almaya devam edecektir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı