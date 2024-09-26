Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Darp Edilen Çobana Destek Oluyor

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bir genç kız tarafından sopayla dövülerek darp edilen çoban Nail Yener'e, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı destek oluyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri Andırın ilçesi Çokak Mahallesi'nde yaşanan olay sonrası Nail Yener ve ailesine ziyaretlerini sürdürüyor. Görevli ekiplerin Yener ailesine, il müdürlüğünün hizmet modelleri hakkında gerekli rehberlik ve bilgilendirme hizmetini sağladığı belirtildi. - KAHRAMANMARAŞ