Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 81 ilde 'İl Yaşlılık Çalıştayları' düzenliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yaşlı bireylerin hayat kalitesini artırmak, sorunlarına çözüm bulmak ve hak temelli yaşlanma politikaları geliştirmek amacıyla 2'nci Yaşlılık Şurası kapsamında 11-15 Ağustos tarihleri arasında 81 ilde 'İl Yaşlılık Çalıştayları' düzenleyecek.

Türkiye'de yaşlı nüfus oranının yüzde 10,6'ya yükselerek çok yaşlı toplum sınıfına girmesiyle yaşlılara sunulan hizmetlerin sayısının artırılması ve ihtiyaçlara göre çeşitlendirilmesi için çalışan bakanlık, 2025 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Aile Yılı' ilan edilmesiyle de yaşlılık politikalarını daha bütüncül bir yaklaşımla ele alıyor.

Bu çerçevede Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinin koordinasyonunda, yaşlanma olgusunu çok boyutlu sosyal politikalarla ele almak ve daha kapsayıcı politikalar geliştirmek amacıyla 81 ilde, kamu kurumları, yerel yönetimler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve yaşlı bireylerin katılımıyla Yaşlılık Çalıştayları yapılacak.

"2'nci Yaşlılık Şurası'na zemin hazırlayacak"

Yaşlıların, ailenin kuşaklar arası hafızası ve toplumsal değerlerin taşıyıcısı olduğu yaklaşımı doğrultusunda, ekim ayında düzenlenecek olan 2'nci Yaşlılık Şurası'na zemin hazırlayacak çalıştaylar 11-15 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Çalıştaylarda, yaşlıların illerdeki güncel durumları ele alınacak, sosyal, ekonomik ve sağlık temelli sorunlar ile ihtiyaçlar tespit edilecek. Ayrıca, illere özgü çözüm önerileri oluşturulacak ve iyi uygulama örnekleri paylaşılacak.

Çalıştaylardan elde edilen bulgular ve öneriler, 'Yaşlılık Saha Araştırması' ve 'Yaşlılık Literatür Araştırmaları' ile birlikte 2'nci Yaşlılık Şurası'nın gündemini oluşturacak. Bu sayede yaşlılara yönelik etkili ve sürdürülebilir politikalar, doğrudan sahadan gelen verilerle şekillendirilecek. Bu çalışmalarla, yaşlıların, ailelerinin ve ilgili kurumların ihtiyaç ve önerileri doğrudan şuraya taşınacak. Yaşlıların ihtiyaçlarına yönelik kanıta dayalı ve hak temelli politikalar geliştirilmesine katkı sağlanacak.

"Yaşlılarımızın tecrübe ve irfanından faydalanarak politikalar oluşturacağız"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, düzenlenecek çalıştayların yaşlı bireylerin görüş ve önerilerinin politika yapım süreçlerine taşınmasında önemli bir rol oynayacağına dikkati çekerek, "Bu çalıştaylar sayesinde, yaşlılarımızın tecrübe ve irfanından faydalanarak daha kapsayıcı ve etkili politikalar oluşturacağız. Şuraya sunulacak veriler, Türkiye'nin değişen demografik yapısına uygun, yaşlılarımıza yönelik hizmetlerin kalitesini ve çeşitliliğini artırma yolunda bize rehberlik edecek" ifadelerini kullandı. - ANKARA