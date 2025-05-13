Aile Hekimi Dr. Ali Serdar Yıldız Hayatını Kaybetti
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde görev yapan Aile Hekimi Dr. Ali Serdar Yıldız, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Sağlık camiasında derin üzüntüye yol açtı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde görev yapan Aile Hekimi Dr. Ali Serdar Yıldız yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, Kadıkalesi Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. Ali Yıldız rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavi gören Dr. yıldız burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Dr. Yıldız'ın haberi sağlık camiasında büyük üzüntüyle karşılandı. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel