Aile Hekimi Dr. Ali Serdar Yıldız Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde görev yapan Aile Hekimi Dr. Ali Serdar Yıldız yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kadıkalesi Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. Ali Yıldız rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavi gören Dr. yıldız burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Dr. Yıldız'ın haberi sağlık camiasında büyük üzüntüyle karşılandı. - AYDIN