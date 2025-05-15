Aile Haftası Kortej Yürüyüşü Yoğun Katılımla Gerçekleştirildi

Aile Haftası Kortej Yürüyüşü Yoğun Katılımla Gerçekleştirildi
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15 Mayıs Uluslararası Aile Günü kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşü, aile kurumuna dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla yapıldı. Etkinliğe çeşitli kamu ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

Ailenin toplumdaki yerine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen kortej yürüyüşü, Aile Haftası kapsamında yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Birleşmiş Milletler tarafından 1994 yılından bu yana kutlanan 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü ve bu tarihin içinde bulunduğu Aile Haftası kapsamında farkındalık etkinlikleri sürüyor. Bu kapsamda, toplumun temel yapı taşı olan aile kurumuna dikkat çekmek amacıyla bir kortej yürüyüşü düzenlendi.

Merkez Camii önünden başlayan yürüyüş, Abide Meydanı'nda sona erdi. Etkinliğe Vali Yardımcısı Tuncay Karataş, kamu kurumlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Yürüyüş sonunda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ertaç Baki, aile kavramının korunması ve güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı. Baki konuşmasında, "Birleşmiş Milletler ön görüsüyle, ailenin kutsiyetine dikkat çekmek ve toplumda aile olgusunun önemini vurgulamak amacıyla 15 Mayıs, Aile Günü olarak ilan edilmiştir. Bizler de bu bilinçle, farkındalık oluşturmak adına bu yürüyüşü düzenledik. Katılım sağlayan herkese teşekkür ederim" dedi.

Aile Haftası etkinliklerinin hafta boyunca çeşitli programlarla devam edeceği bildirildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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