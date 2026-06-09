AİÇÜ’nün Patnos yerleşkesinde mezuniyet coşkusu yaşandı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Patnos Sosyal Hizmetler Yüksekokulu ile Patnos Meslek Yüksekokulu’nda 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi. Öğrencilerin eğitim hayatlarında önemli bir dönüm noktasını geride bıraktığı törende, mezuniyet heyecanı ailelerin ve akademisyenlerin katılımıyla büyük bir coşkuya dönüştü.Törene Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hülya Akıncıoğlu, Prof. Dr. Erdal Yılmaz ve Prof. Dr. Yakup Karataş, Genel Sekreter Nimet Terkir, Genel Sekreter Yardımcısı Müslüm Özer, Patnos Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Mustafa Varol, akademik ve idari personel, öğrenciler ile aileleri katıldı.

MEZUN ÖĞRENCİLERE BAŞARI DİLEKLERİ İLETİLDİ

Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hülya Akıncıoğlu, mezun olan öğrencileri tebrik ederek bundan sonraki mesleki yaşamlarında başarılar diledi. Üniversite eğitiminin öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişiminde önemli bir aşama olduğunu vurgulayan Akıncıoğlu, mezunların edindikleri bilgi ve deneyimlerle topluma katkı sunacaklarına inandığını ifade etti. Öğrencilerin aileleri de törende büyük gurur yaşarken, akademik ve idari personel mezunların mutluluğuna ortak oldu. Program boyunca duygusal anlar yaşanırken, öğrenciler yıllar süren emeklerinin karşılığını almanın heyecanını yaşadı.

ÖĞRENCİLER KEP ATARAK MEZUNİYETLERİNİ KUTLADI

Konuşmaların ardından mezun öğrenciler, törenin en heyecanlı anlarından biri olan kep atma seremonisiyle mezuniyet coşkusunu yaşadı. Öğrenciler, arkadaşları ve aileleriyle birlikte bu özel günü fotoğraflarla ölümsüzleştirdi. Tören, kep atma programının ardından sona erdi. Patnos Sosyal Hizmetler Yüksekokulu ile Patnos Meslek Yüksekokulu mezunları, üniversite hayatını geride bırakarak mesleki yaşamlarına ilk adımı attı.

Haber: Servet Arslan