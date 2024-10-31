Üye Girişi
Haberler

AİÇÜ, URAP 2024-2025 Sıralamasında 7 Sıra Yükseldi

AİÇÜ, URAP 2024-2025 Sıralamasında 7 Sıra Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, URAP 2024-2025 Türkiye sıralamasında 61. sıraya yükselerek büyük bir başarı elde etti. Geçen yıl 68. sırada yer alan üniversite, 2000 Yılından Sonra Kurulan Üniversiteler kategorisinde 119 üniversite arasında 463,15 puanla 61. sırada yer aldı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) URAP Enformatik Enstitüsü bünyesinde yapılan URAP 2024-2025 Türkiye sıralamasında 7 sıra birden yükselerek, 2000 Yılından Sonra Kurulan Üniversiteler kategorisinde 119 üniversite arasında 61. sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

Dünyadaki saygın derecelendirme kuruluşları arasında yer alan ODTÜ URAP Enformatik Enstitüsü tarafından yayınlanan önemli bir sıralama olan URAP 2024-2025 Türkiye Sıralama sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

Henüz 17 yıllık geçmişi ile genç bir eğitim yuvası olan AİÇÜ, 2000 Yılından Sonra Kurulan Üniversiteler kategorisinde 119 üniversite arasında 463,15 puanla 61'inci sırada yer aldı. Geçtiğimiz yıl 68'inci sırada yer alan AİÇÜ, 7 sıra birden yükselme başarısı gösterdi. AİÇÜ, Tıp Fakültesi olan ve sıralamaya giren 106 üniversite arasında 78'inci, Genel sıralamada ise 124 Devlet Üniversitesi arasında ise 95'inci sırada yer alarak yükselişine devam ediyor.

AİÇÜ'nün "Bilimin Sevgi ile Bütünleştiği" şiarıyla bilim çıtasını her geçen gün daha da ileri taşıdığını belirten AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, "Bilgiyi üreten, paydaşlarına aktaran, Ülkemizin 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşma yolculuğuna önemli katkılar sağlayan Üniversitemizde ortaya konan nitelikli bilimsel yayın sayısı her geçen gün artmaktadır. Akademik çalışmalarımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da artarak devam edecektir. Üniversitemizin, ülkemizin en iyi eğitim kurumları arasında yer almasına katkısı olan tüm akademisyenlerimize başarılar diliyorum" diye konuştu. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İbrahim Çeçen Türkiye Eğitim Yerel Yaşam

Esenyurt Belediyesi'ne İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı

 Bakanlık, Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy'u kaymakamlıktan vali yardımcılığına getirmiş

Kayyum kararı öncesi Valilik'ten dikkat çeken hamle

 Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı! İşte hakimlikteki ilk ifadesi

Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı
Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor

Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Leyla son bölüm izle! Leyla dizisi 7. bölümde neler oldu, Leyla son bölüm özeti! Esenyurt Belediyesi'ne kim atandı? Esenyurt Belediyesi'ne neden kayyum atandı? ATV CANLI YAYIN İZLE 31 EKİM! Müge Anlı'da son bölüm neler oldu, ATV frekans bilgileri... CAN AKSOY KİMDİR, kaç yaşında ve nereli? İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy nerelerde görev yaptı? HAC KURA ÇEKİMİ 2025 | Hac kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek ve sonuçlar ne zaman açıklanacak? Ahmet Özer kimdir, kaç yaşında? Esenyurt Belediye Başkanı neden tutuklandı, suçu ne? 31 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 31 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Oğuzhan Bingöl kimdir? Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl kaç yaşında ve nereli? SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİHLERİ 20 BİN | Sözleşmeli Öğretmen atama tercih başvuruları ne zaman, hangi tarihte? Resmi Gazete bugün (31 Ekim) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Ahmet Özer tutuklandı mı, neden tutuklandı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.