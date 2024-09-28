AİÇÜ'de Yeni Bilgisayar Laboratuvarı Açıldı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, AİÇÜ Ahmed-i Hani Doğubayazıt Meslek Yüksekokulu'nda yeni bilgisayarlarıyla donatılan Bilgisayar Laboratuvarı'nda incelemelerde bulundu.

Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu'nda bulunan Otel Uygulama Dersliği, Mutfak Uygulama Dersliği, Halıcılık Uygulama Dersliği, Dans Stüdyosu, Animasyon Stüdyosu, İlk ve Acil Yardım Uygulama Laboratuvarı ile Çocuk Gelişimi Uygulama Sınıfı hakkında Müdür Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Salih Yıldırım'dan bilgi alan Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Meslek Yüksekokulu bünyesine kazandırılan laboratuvarlar ve donanımlı özgün sınıflarla öğrencilerin teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı eğitimlerini modern imkanlara sahip laboratuvarlarda alma imkanı bulduğunu söyledi.

Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan Bilgisayar Laboratuvarı'na ek olarak yeni Bilgisayar Laboratuvarı'nın açıldığını ifade eden Prof. Dr. Karabulut, bilgisayar laboratuvarının açılmasında emeği bulunan herkese teşekkür ettiğini belirtti. - AĞRI