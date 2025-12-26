Haberler

Hayatını kaybeden AİÇÜ öğrencisi Remziye Horuz İçin Mevlid programı düzenlendi

Güncelleme:
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencisi Remziye Horuz'un vefatı nedeniyle düzenlenen mevlid programına üniversite rektörü ve çok sayıda katılımcı katıldı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde (AİÇÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencilerinden Remziye Horuz'un vefatı dolayısıyla mevlid programı düzenlendi.

Nurettin Atmaca Üniversite Cami'de gerçekleştirilen programa AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, akademik ve idari personel, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, hayatını kaybeden Remziye Horuz'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve üniversite camiasına başsağlığı diledi.

Mevlid programı, yapılan duaların ardından sona erdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
