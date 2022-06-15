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AİÇÜ'de personellere teşekkür belgesi verildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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AİÇÜ'de personellere teşekkür belgesi verildi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, geleneksel olarak düzenlenen Bahar Şenliği ile 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı mezuniyet töreninin başarılı bir şekilde tamamlanmasında emeği geçen tüm personele teşekkür belgesi takdim etti.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, geleneksel olarak düzenlenen Bahar Şenliği ile 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı mezuniyet töreninin başarılı bir şekilde tamamlanmasında emeği geçen tüm personele teşekkür belgesi takdim etti.

AİÇÜ Konukevinde düzenlenen programa, Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Faruk Kaya ile Prof. Dr. Önder Şimşek, Genel Sekreter Muhammed Nuri Kılıç, Rektör Danışmanı Doç. Dr. İbrahim Özgül, Genel Sekreter Yardımcısı, Daire Başkanları ve personeller katıldı.

Programda konuşan Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, COVID-19 Pandemisi nedeniyle iki yıllık aranın ardında gerçekleştirilen Bahar Şenliği ve 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı mezuniyet töreninin başarılı bir şekilde tamamlanmasında gece-gündüz demeden özverili bir şekilde çalışan personellerin büyük emeği olduğunu söyledi. Prof. Dr. Karabulut, "Her işin en iyisi vardır. Ne iş yaparsanız yapın en iyisini yapın. Bu hepimiz için geçerli bir durumdur. Büyük bir aile olan üniversitemizde 'görevini layığıyla yapan en iyi insandır' anlayışıyla çalışan mesai arkadaşlarımın da bugüne kadar yaptıkları gibi bundan sonra da ortaya koyacakları üstün performansla üniversitemizi daha da ileriye taşıyacaklarına inanıyorum. Bu duygularla, Bahar Şenliği ile 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı mezuniyet töreninin başarılı bir şekilde tamamlanmasında emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Program, personellere teşekkür belgesinin takdimi ile sona erdi. - AĞRI

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Önder Şimşek Faruk Kaya Rektör Ağrı Yerel Haberler

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