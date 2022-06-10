AİÇÜ'de kız öğrenci yurdu açılışı - Haberler

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) yerleşkesi içerisinde bulunan Ağrı Nezahat Çeçen Kız Öğrenci Yurdu, düzenlenen törenle açıldı.

AİÇÜ merkezi yerleşkede, üniversitenin ismini onurla taşıdığı eğitim gönüllüsü ve iş insanı IC Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve IC Vakfı kurucusu İbrahim Çeçen'in eşi Nezahat Çeçen adına yaptırdığı "Ağrı Nezahat Çeçen Kız Öğrenci Yurdu"nun açılış törenine, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İbrahim Çeçen ile eşi Nezahat Çeçen, IC Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Çeçen, AİÇÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Faruk Kaya ve Prof. Dr. Önder Şimşek, IC Vakfı Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Meral Dinçer, il protokolü, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Yurdun açılış töreninde konuşan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, "Öğrencilerimizin barınma ihtiyacını karşılamak maksadıyla İbrahim Çeçen beyefendi tarafından saygıdeğer eşi Nezahat Çeçen adına yaptırarak üniversitemize bağışladığı kız öğrenci yurdunun çok önemli bir hizmet olduğunu söylemek istiyorum. Üniversitemize bağışlanan ve bedelsiz olarak 3 yıllığına Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu'na devredilen modern bir anlayışla inşa edilen kız öğrenci yurdunda yaklaşık 300 öğrencimiz, sıcak bir yuvada eğitim öğretimlerini sürdürme imkanı bulmaktadır. Üniversitemize ve öğrencilerimize her türlü imkanı sağlayan İbrahim Çeçen Beyefendi, eşi Nezahat Çeçen hanımefendi ve kıymetli ailelerine teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Kutsal bir meslek olan öğretmenlikten ayrılmasına karşın öğrencilerden hiçbir zaman kopmadığını belirten Nezahat Çeçen, "IC Vakfı olarak Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde öğrenim gören kız öğrencilerimizin en iyi koşullarda barınması ve eğitimlerine güvenle devam edebilmesi için kampüs içinde Ağrı Nezahat Çeçen Kız Öğrenci Yurdu'nu kurmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ağrı Nezahat Çeçen Kız Öğrenci Yurdu, inşaatı ve tüm tefrişatı ile IC Grup Şirketleri tarafından tamamlanarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağışlandı. Derslikleri, çalışma ve yaşam alanları ve maksimum 3 öğrencinin konakladığı lüks odaları ile yaklaşık 300 öğrenci kapasiteli yurt, Ağrı'da okuyan öğrencilerin konaklama sorununu büyük ölçüde çözüme kavuşturdu. Dört yıldızlı otel konforuna sahip kız öğrenci yurdunu yaptırarak bana armağan eden İbrahim Beye çok çok teşekkür ediyorum. Her türlü imkana sahip bu yurtta kalan kızlarımıza ve tüm öğrencilerimize eğitim hayatlarında muvaffakiyetler diliyorum" dedi.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın selamlama konuşmalarından sonra Nezahat Çeçen Kız Öğrenci Yurdu, katılımcılar tarafından kesilen kurdeleyle açıldı. Açılış sonrası günün anısına fidan dikimi yapılan program, müzik dinletisi ile sona erdi. - AĞRI

İhlas Haber Ajansı / Yerel