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AİÇÜ'de "Din ve Teopolitik" konferansı düzenlendi

AİÇÜ'de
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ), İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asli Üyesi Prof. Dr. Şinasi Gündüz'ün konuşmacı olarak yer aldığı "Din ve Teopolitik" konulu konferans düzenlendi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ), İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asli Üyesi Prof. Dr. Şinasi Gündüz'ün konuşmacı olarak yer aldığı "Din ve Teopolitik" konulu konferans düzenlendi.

AİÇÜ Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansa AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Rektör Yardımcıları ile akademik idari personel ve öğrenciler katıldı.

Konferansın açılışında konuşan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, din kavramının sosyal yaşam, kültür, siyaset ve diğer birçok alanla ilişkisi olan önemli bir olgu olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Karabulut, "Din olgusu insanın doğumundan ölümüne kadar her an hayatında yeri olan en temel değerlerdendir. Din, günlük yaşamımızın her anında bir otokontrol mekanizması olarak büyük bir öneme sahiptir. Ayrıca din, insan hayatını daha anlamlı ve yaşanabilir kılan temel unsurlardan biridir" dedi.

Orta Doğu coğrafyasında yaşanan şiddet olaylarına dikkat çeken Prof. Dr. Karabulut, "Bugün dünyanın dört bir tarafına baktığınız zaman kimi yerde kan ve göz yaşı hakimdir. Biz, Nükleer Fizikçiler olarak nükleer silah ve nükleer enerji gibi birçok unsur geliştiriyoruz. Eğer bu nükleer enerjiyi erdemli ve ahlaklı insanların hakimiyetine verirseniz ilim ve irfan için kullanırsınız. Eğer ki bu gücü ahlaksız insanların hakimiyetine bırakırsanız bugün olduğu gibi İsrail terörünü doğurmuş olursunuz. Biz ne kadar güçlü olursak bu sıkıntılar da o kadar çok azalmış olacak ve bu da caydırıcı güç olacaktır. Bize düşen en önemli görev de erdemli ve ahlaklı insanlar olarak daha fazla çalışmak ve topluma katkı sunmaktır" diye konuştu.

Konferansa konuşmacı olarak katılan İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asli Üyesi Prof. Dr. Şinasi Gündüz ise teopolitik kavramını açıklayarak din ve teopolitik ilişkisini anlattı.

Prof. Dr. Karabulut, konferansa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Şinasi Gündüz'e katkılarından dolayı teşekkür etti.

Konferans, soru ve cevap bölümünün ardından sona erdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstanbul Üniversitesi İbrahim Çeçen Konferans Kültür Yerel

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