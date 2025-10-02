Ahmet Yakupoğlu, Vefatının 9. Yıl Dönümünde Anıldı

Kütahyalı merhum ressam, neyzen, tezhip ve minyatür sanatçısı Ahmet Yakupoğlu, vefatının 9. yıl dönümünde Ahi Erbasan Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından düzenlenen anma töreni, DPÜ görevlisi Ümmet Hangün'ün okuduğu Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından Yakupoğlu için toplu dua edildi.

Törende konuşan DPÜ Rektör Yardımcısı Ayhan Kahraman, Yakupoğlu'nun dünya çapında bir sanatçı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Bugün ölümünün dokuzuncu yıl dönümünde kendisini rahmetle anıyoruz. Gerçekten çok büyük bir sanatçımız. Bu sanatçımızın değerini her daim üst düzeyde tutmak için Dumlupınar Üniversitesi olarak elimizden geleni yapıyoruz. Allah mekanını cennet eylesin. Biz de üniversite olarak onun anısını yaşatmaya devam edeceğiz."

DPÜ Ahmet Yakupoğlu Müzesi Müdürü Doç. Dr. Pınar Yazgaç ise Yakupoğlu'nun Süheyl Ünver ekolünün son temsilcisi olduğunu belirterek, "Ahmet Yakupoğlu, seneyi devriyesinin dokuzuncu yılında yine Dumlupınar Üniversitesi'nin unutturmadığı çok önemli bir şahsiyettir. Kütahya'nın kalbidir. 2 Ekim'de düzenlenen uluslararası sempozyumla da onun kültür, sanat ve bilim yolundaki mirasını yaşatmaya devam ediyoruz. Ruhu şad olsun" dedi.

Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal da Yakupoğlu'nun sanat ve kültür dünyasında çok kıymetli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, "Bir kere daha kıymetli büyüğümüzü, suların ressamını, neyzenimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah" sözleriyle duygularını dile getirdi. - KÜTAHYA