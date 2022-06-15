Ahmet Reyiz Yılmaz'dan İsrail'in Türklere uyguladığı vize rejimine tepki

Muhafazakar Yükseliş Parti Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, " İsrail'in, ilişkilerin düzeltilmesine rağmen Türk vatandaşları ve iş gücünün ülkeye girişine izin vermemesi son derece üzücü bir durumdur. İki tarafın iyi niyetine aykırı ortaya çıkan bu durum Türk şirketlerin ağır kayıplara uğramasına sebep olmaktadır" dedi.

Muhafazakar Yükseliş Parti Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Türk şirketlerinin İsrail'de yaşadığı sıkıntılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsrail'le düzelen ilişkilere rağmen sıkıntıların devam ettiğini kaydeden Yılmaz, "İsrail otoritelerinden alınan bilgiye göre; İsrail Dışişleri Bakanlığında başlatılan bir grev gerekçe gösterilse de uygulamada bu durumun doğru olmadığı kendileri tarafından da bilinmektedir. Son 6 ayda bütün dünya ülkeleri için vize uygulamasını sorunsuz yapılırken sadece Türkiye'ye karşı yapılan bu uygulama Türklere karşı uygulanan bir çifte standardı ortaya koymaktadır. Bir inşaat şirketi yüklendiği projeleri zamanın da teslim etmekle yükümlü ve cezai uygulamalara imza atmış sözleşmelere sahiptir. Altı ay işçi ve mühendislerini projelere yerleştiremeyen bir Türk şirketi bu durumun nasıl kalkabilir?" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin üst seviyede düzeltilmesinin bölgenin iki değerli ülkesi için önemli olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Bizler de bu ilişkileri her zaman olumlu yönde destekliyoruz. Fakat ülkemiz özelinde İsrail tarafından yapılan bu uygulamayı da kabul etmemiz mümkün değildir. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu İsrail ziyaretinde bu konuları da gündeme getirdiği halde hala şirketlerimizin sıkıntısı devam etmektedir. İsrail hükümetinden ve Dışişleri Bakanlığından acilen bu mağduriyeti ortadan kaldırmasını beklemekteyiz" diye konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel