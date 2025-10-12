Ahmet Özhan: 'Hiçbir çocuk ölmesin, savaşlar bitsin'

Kocaeli Kitap Fuarı'nda söyleşi gerçekleştiren sanatçı Ahmet Özhan, Gazze'de sağlanan ateşkesten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Hiçbir çocuk ölmesin, bütün savaşlar bitmeli. Allah hiçbir kitapta, hiçbir peygambere zulüm emretmez" dedi.

Birçok ünlü ve uzman ismin katıldığı Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı, son gününe kadar ilgi görmeye devam etti. Klasik Türk Müziği ve Tasavvuf Musikisi Sanatçısı Ahmet Özhan, "Sen Bu Dünyaya Niye Geldin?" adlı söyleşisinde kitapseverlerle bir araya geldi. Gazze'deki savaşın barış ile sona ermesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Sanatçı Ahmet Özhan, "Barış oldu, ateşkes Gazze'de sağlandı. Allah tamamına erdirsin. Gazze'de kara gözlü çocuklar, diğer tarafta da mavi gözlü çocuklar ölüyor. Hiçbir çocuk ölmesin. İnsanların ömürler vererek yaptıkları, kentsel oluşumlar ve bir sürü birikimler hiç yerine, anlamı olmayan davalar yüzünden maalesef mahvoluyor. Halbuki insan bunun için dünyaya gelmedi. İnsanın dünyaya geliş sebebi fevkalade kıymetli, o yüzden bütün savaşların bitmesi lazım. İnsanın egosunun haricinde bireyde başlayan ve topluma sirayet eden egonun haricinde savaşmak için hiçbir sebep yok" dedi.

"Allah hiçbir kitapta hiçbir peygambere, hiçbir kavme böyle bir zulmü gerçekleştirin demez"

Söyleşinin bir kısmında İsrail'i kastederek konuşmasına devam eden Sanatçı Ahmet Özhan şunları dile getirdi: "Bir takım batıl inançlarla güya kendi kitapları öyle söylüyormuş gibi bir yalan üzerinden ki Cenabı Allah hiçbir kitapta hiçbir peygambere, hiçbir kavme böyle bir zulmü gerçekleştirin demez. Fakat kişi ve toplumların menfaati gözetilerek tahrif edilmiş olan vahyi, vahiy olmaktan çıkar. Böyle bir yaşam biçimiymiş gibi, böyle bir davaymış gibi ortaya koyup çocuklara bomba atmak, yemek kuyruğundaki insanları taramak gibi vahşice, alçakça hiçbir kalıba sığmayan işleri yaptırır. İnsan gerçek vasfını yitirdiği zaman işte böyle hayvandan da aşağıya bir dereceye iniyor" diye konuştu. - KOCAELİ