TÜGVA Bilecik İl Temsilcisi Ahmet Husrev Tatlı oldu

Bilecik'te eğitim ve sivil toplum alanındaki çalışmalarıyla tanınan Ahmet Husrev Tatlı, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bilecik İl Temsilciliği görevine getirildi.

Uzun yıllardır eğitimciliğin aynı sıra Yeşilay, Kızılay ve birçok sivil toplum kuruluşunun yönetim kadrolarında aktif görev alan Ahmet Husrev Tatlı TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci'nin tensipleriyle TÜGVA Bilecik İl Temsilcisi oldu.

Görevlendirme sonrası açıklamada bulunan Ahmet Husrev Tatlı, şu ifadeleri kullandı:

"TÜGVA Bilecik İl Temsilciliği görevi şahsıma tevdi edilmiştir. Bu kutlu davada; gençliğimiz için çalışmayı, üretmeyi ve güzel işlere imza atmayı Rabbim bizlere nasip eylesin. Gecemizi gündüzümüze katarak; milli ve manevi değerlerine bağlı, şuurlu bir gençliğin yetişmesi adına var gücümüzle gayret edeceğiz." - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı