Ahlatlılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

Ahlatlılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor
Bitlis'in Ahlat ilçesindeki binlerce vatandaş, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü dolayısıyla ilçeye gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor.

Muş'tan helikopterle Ahlat'a gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk olarak Malazgirt Zaferi'nin kutlandığı Türkiye'nin en büyük ikinci millet bahçesi unvanına sahip Çarho Millet Bahçesi'ne gelerek burada toplanan binlerce vatandaşa hitap edecek. Daha sonra dünyanın en büyük İslam mezarlığı olan Selçuklu Mezarlığını her yıl olduğu gibi bu yıl da ziyaret edecek. Mezarlık ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindekilerle birlikte kabine toplantısını geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirecek. - BİTLİS

