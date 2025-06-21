Ahırda Süt Sağan Kadına Kene Saldırdı
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde ahırda süt sağıldığı sırada bir kene tarafından ısırılan 24 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından, kadın iki hastaneye sevk edildi ve tedavisi sürüyor.
Ahırda süt sağan kadını kene ısırdı
ELAZIĞ - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, ahırda süt sağarken kenenin ısırdığı kadın hastaneye kaldırıldı.
Olay Karakoçan ilçesine bağlı Sarıcan beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre dün ahırda inekten süt sağan 24 yaşındaki M.P.'yi kene ısırdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. M.P. buradaki ilk müdahalesinin ardından önce Karakoçan Devlet Hastanesine ardından da Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. M.P.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.