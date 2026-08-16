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Adıyaman'da Ağustos Ayında Sürpriz Yağmur

Adıyaman'da Ağustos Ayında Sürpriz Yağmur
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Adıyaman'ın Çamyurdu Köyü'nde aniden çıkan şiddetli rüzgar, beraberinde yağmur getirdi. Ağustos ortasında yaşanan bu yağış, bölge sakinlerini hazırlıksız yakalarken şaşkınlık yarattı. Aralıklarla süren yağışın devam ettiği bildirildi.

Adıyaman'da, aniden başlayan rüzgar beraberinde yağmuru getirdi.

Adıyaman merkez bağlı Çamyurdu (Gömükan) Köyü'nün Kuzey kısmında yer alan mezraların olduğu bölgelerde aniden rüzgar çıktı. Çıkan şiddetli rüzgar beraberinde yağmur yağışını da getirdi. Ağustos ayının ortasında yaşanan yağmur yağışı herkesi hazırlıksız yakalarken aynı zamanda şaşırttı. Bölgede aralıklarla yağmur yağışının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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