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Ağrı Veteriner Hekimleri Odası seçimini Osman Alpdoğan yeniden kazandı

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Ağrı Veteriner Hekimleri Odası seçimini Osman Alpdoğan yeniden kazandı
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Ağrı Veteriner Hekimleri Odası’nın 27 Eylül 2026’daki seçiminde başkan Osman Alpdoğan yeniden başkanlığa seçildi. Alpdoğan, yeni yönetimiyle veteriner hekimlerin mesleki birlikteliğini güçlendirmeyi ve odanın birleştirici gücüyle Ağrı’ya hizmet etmeyi sürdüreceğini belirtti.

Ağrı Veteriner Hekimleri Odası'nın 27 Eylül'de gerçekleştirilen olağan seçiminde mevcut başkan Osman Alpdoğan yeniden başkanlığa seçildi.

Ağrı Veteriner Hekimleri Odası'nın başkanlık seçimi 27 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Seçimde mevcut başkan Osman Alpdoğan yeniden güven tazeleyerek başkan seçildi. Yeni yönetimiyle birlikte çalışmalarına devam edeceklerini belirten Alpdoğan, veteriner hekimlerin mesleki birlikteliğini güçlendirmeyi ve odanın birleştirici gücüyle Ağrı'ya hizmet etmeyi sürdüreceklerini ifade etti. Alpdoğan, görevine devam etmekten ve meslektaşlarına hizmet etmekten onur duyacağını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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