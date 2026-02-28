Haberler

Ağrı'da Vali Bozkurt, trafik polisleriyle iftarda bir araya geldi

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Göksel Önder ile birlikte Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görev yapan trafik polisleriyle iftar yaptı. Kış şartlarında güvenliğin sağlanması için çalışan ekiplere teşekkür etti.

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Göksel Önder ile birlikte Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görev yapan trafik polisleriyle iftar yaptı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nü ziyaret eden Vali Önder Bozkurt, iftar öncesi birimde incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Vali Bozkurt, Ramazan ayının manevi atmosferinde emniyet mensuplarıyla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Bu yıl kentte yoğun kar yağışı yaşandığını belirten Vali Bozkurt, özellikle buzlanma, sis ve olumsuz hava koşullarına karşı kara yollarında güvenliğin sağlanması amacıyla ekiplerin 7 gün 24 saat görev yaptığını ifade etti.

Sürücülerin kış şartlarına uygun şekilde zincir takmaları ve gerekli tedbirleri almaları konusunda bilgilendirme çalışmalarının sürdürüldüğünü aktaran Bozkurt, "Dün itibarıyla etkili olan yoğun kar yağışının ardından ekiplerimiz sabaha kadar sahadaydı. Ağır tonajlı araçların belirlenen noktalarda bekletilmesi ve sürücülerin bilgilendirilmesi noktasında önemli faaliyetler yürütüldü. İl Emniyet Müdürlüğümüzün sorumluluğunda toplam 324 kilometre kara yolu ağı bulunuyor. Bunun 102 kilometresi Bölge Trafik Denetleme Şubemizin sorumluluk alanında yer alıyor. Özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı tüm personelimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ramazan ayının birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini dile getiren Vali Bozkurt, tüm güvenlik güçlerinin ve vatandaşların Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ederek hayırlara vesile olmasını diledi.

Konuşmanın ardından Bozkurt ve Önder, trafik polisleriyle birlikte iftar yaptı. Bozkurt, iftar sonrası personelle bir süre sohbet etti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
