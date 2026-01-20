Haberler

Ağrı Valisi Önder Bozkurt görevine şehitlik ziyaretiyle başladı

Ağrı Valisi Önder Bozkurt görevine şehitlik ziyaretiyle başladı
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ağrı Valiliği görevine atanan Vali Önder Bozkurt, göreve başlamasının ardından ilk ziyaretini Merkez Şehitliğine gerçekleştirdi.

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, ay yıldızlı bayrağın gölgesinde vatan, millet ve mukaddesat uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerin kabirlerine karanfil bırakarak dua etti. Şehitleri rahmet, minnet ve şükranla yad eden Vali Bozkurt, şehitlik ziyaretinin ardından şehitler Bülent Afşin ve Vefa Çelik'in ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Şehit aileleriyle yakından ilgilenen Vali Bozkurt, ailelerin hal ve hatırlarını sorarak bir süre sohbet etti. Şehitlerin emanetleri olan ailelerin her zaman devletin yanında ve güvencesinde olduğunu vurgulayan Vali Bozkurt, "Aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Vali Önder Bozkurt, göreve başlaması dolayısıyla yapılacak tebrik ziyaretlerine ilişkin bir çağrıda da bulundu. Vali Bozkurt, tebrik ziyaretlerinde çiçek, çikolata veya hediye getirilmesi yerine, arzu eden vatandaşların bu bedeli üniversite öğrencilerinin eğitimine destek sağlanması veya ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım edilmesi amacıyla Ağrı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının TR30 0001 5001 5800 7304 0096 77 numaralı hesabına bağışlamalarının kendilerini memnun edeceğini belirtti.

Bu yaklaşımın yalnızca maddi bir destek olmadığını ifade eden Vali Bozkurt, "Bu örnek davranış, aynı zamanda 'yalnız değilsin' demenin ve hayırlı işlerde birbirimizi teşvik etmenin en güzel ifadesi olacaktır. Ağrı'nın vakur ve hamiyetperver insanlarının kalbine dokunacak bu iyilik zincirinde yer alan herkese şimdiden şükranlarımı sunuyorum." dedi. - AĞRI

