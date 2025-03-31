Ağrı Valisi Mustafa Koç, Bayram Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, Ramazan Bayramı dolayısıyla Huzurevi, Çocuk Evleri Sitesi, 112 Acil Çağrı Merkezi ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştı.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, bayram ziyaretleri kapsamında ilk olarak Huzurevi'ni ziyaret etti. Burada kalan yaşlıların bayramını kutlayan Vali Koç, büyüklerin hayır dualarını alarak bayramların en güzel yanının büyüklerle paylaşılan anlar olduğunu vurguladı.

Daha sonra eşi Neslihan Gül Koç ile birlikte Çocuk Evleri Sitesi'ne giden Vali Koç, devletin koruması altındaki çocuklarla bir araya geldi. Çocuklarla yakından ilgilenen Koç çifti, onların bayram sevincine ortak oldu.

Vali Koç, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni de ziyaret ederek bayramda görev başında olan personelin bayramını kutladı. Vatandaşların huzur ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan personelin özverisini takdir eden Vali Koç, kolaylıklar diledi.

Son olarak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret eden Vali Koç, tedavi gören hastalar ve sağlık çalışanlarıyla bayramlaştı. Hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Koç, sağlık çalışanlarına fedakarlıkları için teşekkür ederek bayramın sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni etti. - AĞRI