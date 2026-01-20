Vali Önder Bozkurt Ağrı'daki görevine başladı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ağrı Valiliği görevine atanan Önder Bozkurt, ildeki görevine başladı.

Valilik önünde il protokolü, kurum amirleri ve vatandaşlar tarafından karşılanan Vali Bozkurt, göreve başlama yazısını imzalamasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Göreve başlamanın heyecanını yaşadığını ifade eden Vali Bozkurt, "Ülkemizin güzide serhat şehirlerinden biri olan Ağrı vilayetimizde, bugün itibarıyla göreve başlamanın heyecanı, gururu ve sevinci içerisindeyim" dedi.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Bozkurt, "Sizlerin desteğini alarak merhamet ve mesuliyet hisleriyle, nerede bir ihtiyaç sahibi varsa yardımına koşacağız. Bu kutlu ve şerefli görevde, huzur ve güvenle vatandaşlarımıza sadece kapımızı değil, gönlümüzü de açacağız" ifadelerini kullandı.

Yunus Emre'nin sözlerine de atıfta bulunan Vali Bozkurt, "Hepsinden iyice bir gönüle girmektir şiarıyla hareket edeceğiz. Siz kıymetli vatandaşlarımızın gönül rızası her şeyin üstündedir. İnşallah halkın rızasını, Hakk'ın rızasına giden bir yol olarak göreceğiz" diye konuştu.

Vali Bozkurt, konuşmasının sonunda, "Sinesinde yetiştiğimiz bu kadim memleketin her karışına aşkla, şevkle ve yüksek bir şuurla hizmet etmeyi Cenab-ı Mevla'm her birimize nasip eylesin" dedi. - AĞRI