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Ağrı Ticaret Borsası'ndan İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Kışlık Giysi Yardımı

Ağrı Ticaret Borsası'ndan İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Kışlık Giysi Yardımı
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Ağrı Ticaret Borsası, Karasu İlkokulu-Ortaokulu'nda öğrenim gören 700 ihtiyaç sahibi öğrenciye kışlık giysi yardımı dağıttı. Törende konuşan yetkililer, eğitime destek vermenin önemini vurguladı.

Ağrı Ticaret Borsası Başkanlığı, Karasu İlkokulu-Ortaokulunda öğrenim gören 700 ihtiyaç sahibi öğrenciye kışlık giyim yardımı dağıttı.

Karasu İlkokulu-Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen dağıtım törenine Ağrı Vali Yardımcıları Tuncay Karataş ve Ahmet Raşit Orhan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Ticaret Borsası Başkanı Ömer Yıldırım, Ulusal Çocuk Hakları Derneği Başkanı Yusuf Yıldırım, borsa yönetim kurulu üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, yapılan yardımın önemine dikkat çekerek, "Eğitimde fırsat eşitliği sağlamanın yanında, çocuklarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak adına böyle bir destek çok anlamlı. Ticaret Borsası Başkanı Ömer Yıldırım ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Ticaret Borsası Başkanı Ömer Yıldırım ise öğrencilere destek olmanın kendileri için bir sorumluluk olduğunu belirtti. Yıldırım, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın her zaman yanındayız. Yardımlarımız, sadece bugünle sınırlı kalmayacak; ihtiyaç sahiplerine desteğimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Törende katılımcılar tarafından 700 öğrenciye çeşitli kışlık giysiler dağıtıldı. Öğrenciler ve veliler, sağlanan yardımlar için teşekkürlerini dile getirdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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