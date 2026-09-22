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Ağrı Patnos'ta vatandaşlar yaz sebzelerini kışa dondurucu ve konserveyle hazırlıyor

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Ağrı Patnos'ta vatandaşlar yaz sebzelerini kışa dondurucu ve konserveyle hazırlıyor
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde vatandaşlar, yazdan temin ettikleri taze sebzeleri temizleyip ayıklayarak yemeklik hale getiriyor. Küçük porsiyonlar poşetlenip derin dondurucuda saklanırken bazı sebzeler imece usulüyle konserve yapılarak kış sofralarına hazırlanıyor.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde vatandaşlar, yaz mevsiminin bereketini kış sofralarına taşımak için taze sebzeleri temizleyip ayıklayarak derin dondurucularda ve konserve olarak muhafaza ediyor.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde vatandaşlar, uzun ve soğuk geçen kış aylarına hazırlıklarını sürdürüyor. Yaz boyunca tarladan ve pazardan temin edilen taze sebzeler, kış aylarında tüketilmek üzere özenle hazırlanıyor. Sebzeler tek tek temizlenip ayıklanarak yemeklik hale getiriliyor. Hazırlanan ürünler küçük porsiyonlar halinde poşetlenerek derin dondurucularda muhafaza edilirken, bazı sebzeler ise imece usulüyle konserve yapılarak kış aylarına saklanıyor. Saatler süren hazırlıkların ardından yazın taze sebzeleri, soğuk kış günlerinde yeniden sofralarda yerini almak üzere hazır hale getiriliyor.

"Yazın bereketini kışa taşıyoruz"

Kışlık sebze hazırlığı yapan Menekşe Sevinç, yazın taze ürünlerini kış aylarında da tüketebilmek için hazırlık yaptıklarını belirterek, "Yazın bereketini kışa taşımak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Sebzeleri tek tek temizleyip ayıklıyor, yemeklik olarak hazırladıktan sonra poşetliyoruz. Daha sonra kışın kullanmak üzere derin dondurucuda saklıyoruz. Biraz zahmetli olsa da kışın kendi hazırladığımız sebzeleri sofralarımızda görmek bütün emeğimize değiyor. Bizim için bu sadece bir hazırlık değil, yıllardır sürdürülen güzel bir gelenek" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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